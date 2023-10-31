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20:46, 31 октября 2023Силовые структуры

Россиянин спас женщину от ударившего ее топором сожителя

Под Воронежем задержали пытавшегося зарубить топором россиянку уголовника

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Воронежской области за покушение на 51-летнюю женщину задержали 49-летнего уголовника из села Коротояк в Острожском районе. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 октября в доме на улице Низовая злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на свою сожительницу, взял топор и сильным ударом обуха по голове сбил ее с ног, после этого он замахнулся орудием преступления еще раз и, прицелившись лезвием в голову женщины, попытался зарубить ее. Но удар цели не достиг — его опередил бросившийся наперерез очевидец. Он сумел оттолкнуть злоумышленника в сторону, поэтому тот не сумел исполнить задуманное.

Прибывшие полицейские задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь человека. Он допрошен по обстоятельствам совершенного преступления. Как оказалось, ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления.

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      Владимир Седов
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