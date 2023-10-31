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18:51, 31 октября 2023Россия

Россиянке с долгами и без военного билета предложили уйти служить по контракту

Ngs24.ru: сибирячке с долгами и без военника предложили службу по контракту

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

В Красноярске женщине с долгами перед банком и без военного билета предложили уйти служить по контракту. Об этом стало известно сибирскому порталу Ngs24.ru.

Россиянка поведала, что до этого взяла кредит на ремонт квартиры, в которой сейчас проживает вместе со своими детьми 9 и 13 лет.

Затем сибирячка развелась, потеряла возможность своевременно вносить платежи и ее долг передали сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас ей нужно вернуть банковской организации 800 тысяч рублей.

27 октября женщину вызвали на прием к приставу, оставив уведомление под ветровиком ее автомобиля. Кроме того, россиянке заявили, что ей «необходимо обратиться в военный комиссариат», чтобы поступить на военную службу по контракту. Как утверждают приставы, это поможет «погашению задолженности по исполнительному производству».

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«Вот этот ход мне поможет закрыть долг. А детей куда — непонятно», — поделилась жительница Красноярска.

Женщина подчеркнула, что у нее нет ни военного билета, ни медицинского образования, поэтому она не может работать в зоне спецоперации, например, медсестрой. Россиянка приняла решение не ходить в военкомат, поскольку она является единственным опекуном у детей.

В службе судебных приставов Красноярска разъяснили, что направили должнице ознакомительную брошюру.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга потеряла сына, ушедшего в зону проведения спецоперации с чеченским спецназом «Ахмат».

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      Анна Щербакова
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