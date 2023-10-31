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19:49, 31 октября 2023Мир

Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

Постпред Палестины в ЛАГ аль-Аклук: 1,4 миллиона палестинцев перешли на юг Газы

Фото: Mohamed Talatene / Globallookpress.com

Порядка 1,4 миллиона палестинцев перешли на юг сектора Газы из северной части анклава, заявил постпред Палестины в Лиге арабских государств (ЛАГ) Муханнад аль-Аклук. Его цитирует РИА Новости.

«С севера Газы на юг переехали 1,4 миллиона палестинцев», — сказал дипломат, отметив, что в результате действий Израиля были уничтожены целые районы Газы.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об ожесточенных боях с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа.

По данным портала Axios, на территорию анклава вошли более 20 тысяч израильских военных.

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      Глеб Бажуткин
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