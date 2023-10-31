Сунак обсудил с лидерами Израиля и Палестины конфликт в секторе Газа

Сунак обсудил конфликт в секторе Газа с Нетаньяху и Аббасом по телефону

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает правительство Соединенного Королевства, передает РИА Новости.

Отмечается, что Сунак беседовал с премьер-министром Израиля во второй половине дня. Он подчеркнул важность быстрого увеличения потока гуманитарной помощи в Газу и приветствовал обязательство еврейского государства способствовать значительному увеличению поставок.

Британский премьер указал, что Соединенное Королевство сосредоточено на обеспечении безопасного возвращения заложников. В разговоре с Аббасом Сунак подчеркнул, что королевство окажет поддержку дипломатической деятельности по защите палестинского народа, недопущению дальнейшей эскалации и обеспечению мирного и долгосрочного разрешения кризиса.

Ранее сообщалось, что личный номер телефона Риши Сунака слили в сеть после того, как пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра.