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23:10, 31 октября 2023Бывший СССР

Украинский генерал обвинил Зеленского в неправильных приоритетах

Генерал Кривонос: Зеленский неправильно расставляет приоритеты Украины

Фото: Peter Druk/Xinhua/Global Look Press

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Телеканал Прямой» заявил, что президент страны Владимир Зеленский неправильно расставляет приоритеты, из-за чего страдает армия на фронте.

В качестве доказательств он привел укладку нового асфальта в Киеве, снарядный голод и бюрократизацию военного производства.

Отставной генерал рассказал, что не понимает, зачем в столице обновляют бордюры, в то время как потраченные деньги можно было направить на другие цели. Например, чтобы преодолеть дефицит снарядов, о котором говорится уже на официальном уровне. В то же время российская армия подобных проблем не имеет.

Недоумение о Криновоса вызывают и многочисленные проверки на военных заводах, которые могут мешать выполнению производственного плана.

Кривонос задался вопросом, кому это все может быть выгодно. И сам тут же ответил, что России.

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      Марина Совина
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