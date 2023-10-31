В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма немецкими беспилотниками

В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма дронами немецкого происхождения

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, известно ли ему, что Киев ранее совершил атаками на Крым при помощи немецких беспилотников. «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения парламентария.

«Есть ли у федерального правительства информация о том, атаковала ли Украина Крым немецкими надводными беспилотниками, и если да, то какую позицию по этому поводу занимает федеральное правительство?» — спросил он, ссылаясь на данные немецких СМИ о военных поставках Берлина Киеву.

Ответ на вопрос Быстрона предоставил представитель кабмина Германии Томас Баггер.

«Федеральное правительство не располагает какими-либо сведениями в отношении данного вопроса», — ответил Баггер.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Двух человек спасти не удалось. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

