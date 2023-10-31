В Молдавии заявили о фактическом управлении Зеленским президентом республики

Молдавский депутат Цырдя заявил, что Зеленский фактически управляет Санду

Депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Богдан Цырдя рассказал, что республика пошла по пути Украины, выбрав антироссийский путь. По его словам, создается впечатление, что украинский президент Владимир Зеленский управляет своей молдавской коллегой Майей Санду, сообщают «Известия».

«Политические аналитики и действующие политики заявляют, что Молдова попала под влияние Киева и пошла по пути Украины. Уже даже в Румынии начинают опасаться, что Зеленский фактически управляет Майей Санду», — заявил политик.

Ранее Санду пообещала помочь Киеву с транзитом зерна и вместе с тем удовлетворить запросы молдавских фермеров. По ее словам, Кишинев пытается найти пути согласования интересов фермеров и обеспечить транзит украинского зерна. Санду подчеркнула, что Молдавия продолжит обсуждение этого вопроса с Еврокомиссией, Румынией и Украиной.