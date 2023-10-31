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22:23, 31 октября 2023Мир

В Молдавии отказали российским наблюдателям в работе на выборах

ЦИК Молдавии отказал наблюдателям из России в работе на выборах в составе БДИПЧ

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

ЦИК Молдавии отказал ряду российских наблюдателей в работе на местных выборах в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Об этом сообщило постпредство России при ОБСЕ.

При этом причины такого решения не были указаны. В постпредстве решение молдавского ЦИК назвали политизированной авантюрой «с откровенно антироссийской подоплекой». Там напомнили, что члены международных команд бюро действуют как международные эксперты, а не в личном или национальном качестве.

Российская сторона также потребовала руководство БДИПЧ принять срочные меры для выправления ситуации.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца заявил, что Россия якобы вмешивалась в предвыборную кампанию местных органов власти республики. По его словам, Москва нелегально финансирует избирательную кампанию. Кроме того, глава спецслужбы Молдавии обвинил РФ в подкупе избирателей и кандидатов, а также дезинформации.

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      Марина Совина
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