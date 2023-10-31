В Петербурге мастер боевых искусств проломил череп девушке из-за танцев

В Петербурге боец проломил череп и сломал ребро девушке из-за танцев в баре

В Санкт-Петербурге мастер боевых искусств проломил череп и сломал ребро своей девушке из-за танцев с другим мужчиной в баре Puberty. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По информации издания, 28-летняя горожанка решила посетить бар, но не предупредила об этом возлюбленного. Когда последний пытался до нее дозвониться, она его игнорировала.

Мужчина разозлился и поехал в бар. Там он застал девушку в компании посетителя и закатил скандал. Охрана питейного заведения попросила шумную пару удалиться. После этого они отправились домой.

Там, как уверяет девушка, боец стал ее избивать. Он наносил ей удары по голове и туловищу, затем швырнул в стену и ушел пить. Избитая уснула, а утром почувствовала головокружение.

Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга, сломанное ребро, перелом височной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Дети пострадавшей во время ссоры находились у бабушки.

По словам спортсмена, он не истязал пассию, а просто отталкивал от себя. Молодого человека задержали сотрудники полиции, в отношении него возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области женщина заперла соседку в своем доме и избила ее палкой.