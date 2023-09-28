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20:17, 28 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка заперла соседку в своем доме и избила ее палкой

Под Астраханью женщина заперла соседку в своем доме и избила ее палкой

Фото: AST-NEWS

В Астраханской области против местной жительницы возбудили уголовное дело за избиение и незаконное лишение свободы соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По версии следствия, в конце августа фигурантка из личной неприязни к соседке применила к ней насилие и заперла в помещении на территории своего дома. После этого женщина взяла деревянную палку и стала ей избивать потерпевшую по голове и туловищу. Вызволили заложницу родственники.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемой грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области следователи завершили расследование преступления двух местных жителей, которые напились и избили несовершеннолетнего.

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