Россиянка заперла соседку в своем доме и избила ее палкой
В Астраханской области против местной жительницы возбудили уголовное дело за избиение и незаконное лишение свободы соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.
По версии следствия, в конце августа фигурантка из личной неприязни к соседке применила к ней насилие и заперла в помещении на территории своего дома. После этого женщина взяла деревянную палку и стала ей избивать потерпевшую по голове и туловищу. Вызволили заложницу родственники.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемой грозит до пяти лет заключения.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области следователи завершили расследование преступления двух местных жителей, которые напились и избили несовершеннолетнего.