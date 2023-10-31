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13:28, 31 октября 2023Наука и техника

В России рассказали о точности поражения ракет Storm Shadow

Кнутов: российские ЗРК способны поражать ракеты Storm Shadow c большой точностью

Фото: РИА Новости

Переданные Киеву крылатые ракеты Storm Shadow стали для экипажей российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) обычными целями, которые они способны поражать с большой точностью. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik.

По его словам, когда Storm Shadow только появились у Вооруженных сил Украины, их было достаточно сложно перехватывать. При этом удалось подбить одну из Storm Shadow, которая упала почти невредимой. Эксперт отметил, что ракету, включая ее отражающую поверхность и аппаратуру управления полетом, изучили. Это дало возможность использовать в том числе системы радиоэлектронной борьбы для противодействия Storm Shadow.

«Что касается применения зенитных ракетных комплексов, то были изучены алгоритмы полета этой ракеты, соответственно, были сделаны дополнения к программам, которые стоят на наших комплексах. В результате наши ЗРК могут поражать эти ракеты в автоматическом режиме с очень большой вероятностью», — сказал Кнутов.

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Эксперт подчеркнул, что ракеты SCALP и Storm Shadow стали «обычными целями». По его словам, в Германии понимают это, поэтому не спешат передавать Киеву ракеты Taurus, которые тоже могут захватить российские военные.

Ранее в октябре члены экипажа российского комплекса «Тор-М2» сообщили, что ракеты SCALP и Storm Shadow летят на малой высоте, используя для прикрытия рельеф местности, но зенитчики приспособились к борьбе с такими целями.

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      Даниил Иринин
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