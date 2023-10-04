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04:31, 4 октября 2023Наука и техника

Российские зенитчики рассказали о борьбе с ракетами Storm Shadow

Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Переданные Киеву крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP летят на малой высоте, но российские зенитчики приспособились к борьбе с такими целями. О перехвате ракет рассказали члены экипажа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» РИА Новости.

С начала специальной военной операции экипаж машины зенитно-ракетной батареи 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск произвел 80 пусков.

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По словам зенитчиков, когда на поле боя появились планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM), они не могли понять, что это за объект. JDAM отличается минимальной горизонтальной скоростью, отсутствием тепловой сигнатуры и небольшими размерами. Члены экипажа «Тора» отметили, что позже для российской противовоздушной обороны высотная низкоскоростная цель стала легкой мишенью.

«Сложнее с крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. Летят на малой высоте, прячась за складками рельефа местности. Зачастую обнаруживают их в самый последний момент. Но наловчились сбивать и этих "подкрадышей"», — говорится в публикации.

В августе представители холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» стали эффективнее работать против ракет Storm Shadow благодаря внедренным специалистами доработкам.

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    Даниил Иринин
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