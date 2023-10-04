Российские зенитчики рассказали о борьбе с ракетами Storm Shadow

Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow

Переданные Киеву крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP летят на малой высоте, но российские зенитчики приспособились к борьбе с такими целями. О перехвате ракет рассказали члены экипажа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» РИА Новости.

С начала специальной военной операции экипаж машины зенитно-ракетной батареи 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск произвел 80 пусков.

По словам зенитчиков, когда на поле боя появились планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM), они не могли понять, что это за объект. JDAM отличается минимальной горизонтальной скоростью, отсутствием тепловой сигнатуры и небольшими размерами. Члены экипажа «Тора» отметили, что позже для российской противовоздушной обороны высотная низкоскоростная цель стала легкой мишенью.

«Сложнее с крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. Летят на малой высоте, прячась за складками рельефа местности. Зачастую обнаруживают их в самый последний момент. Но наловчились сбивать и этих "подкрадышей"», — говорится в публикации.

В августе представители холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» стали эффективнее работать против ракет Storm Shadow благодаря внедренным специалистами доработкам.