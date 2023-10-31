В США признали гибель мирных жителей Газы при обстрелах со стороны Израиля

Белый дом: при обстрелах Газы со стороны Израиля гибнут мирные жители

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что при обстрелах сектора Газа со стороны Израиля гибнут мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, израильская сторона стремится минимизировать число жертв среди мирного населения. Кирби назвал происходящее трагедией, добавив, что цель ЦАХАЛ — не убийство мирных жителей Газы.

Ранее 31 октября израильская сторона признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ назвали гибель мирных граждан «трагедией войны». По данным палестинской стороны, в результате удара погибли не менее 400 человек.