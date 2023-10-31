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18:24, 31 октября 2023Мир

В США заявили о поддержке продолжения Израилем боевых действий

Блинкен: США поддерживают Израиль в намерении продолжить боевые действия
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон солидарен с Израилем в необходимости продолжать боевые действия до тех пор, пока палестинская группировка ХАМАС не перестанет представлять угрозу. Трансляция выступления доступна на Youtube.

«Я согласен», — заявил он, отвечая на вопрос сенаторов, согласен ли госсекретарь с намерением Тель-Авива продолжать боевые действия.

Ранее в Израиле заявили, что задача по уничтожению палестинского движения ХАМАС выполнена на данный момент на 10 процентов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа вступила в третью фазу, она включает в себя расширение наземных операций на территории анклава.

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      Варвара Кошечкина
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