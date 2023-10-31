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15:07, 31 октября 2023Путешествия

Вход в популярную достопримечательность Турции станет платным для россиян

Проход в мечеть Айя-София в Стамбуле для иностранцев станет платным

Фото: Mine Toz / Globallookpress.com

Проход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом заявил министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой (Mehmet Nuri Ersoy), его слова приводит Gazete Ipekyol.

По словам главы ведомства, вход в популярную достопримечательность перестанет быть бесплатным для иностранцев с 15 января 2024 года. «Богослужения и посещения будут бесплатными для граждан Турции», — добавил он.

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Министр подчеркнул, что решение местных властей связано с рекомендациями ЮНЕСКО. Он также отметил, что в самой мечети повысится качество экскурсий и богослужений.

Ранее в октябре сообщалось, что российские граждане массово устремились в Турцию, за первые восемь месяцев 2023 года турпоток из РФ в республику вырос почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказал генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

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