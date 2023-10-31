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20:08, 31 октября 2023Наука и техника

Выявлена точная причина головной боли при похмелье

Neuron: выявлена точная причина головной боли при отмене приема алкоголя

Фото: Matteo Vistocco / Unsplash

Команда ученых из Техасского университета в Сан-Антони выявила точную причину головной боли, появляющейся при похмелье. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Известно, что у людей с расстройствами употребления алкоголя возникает тяжелая головная боль после окончания приема спиртного. Чтобы ослабить этот симптом, пациент может поддаться соблазну употребить новые дозы алкоголя. Это действительно уменьшит головную боль, однако сформирует порочный круг. Таким образом развивается алкогольная зависимость.

В ходе исследования специалисты заметили, что гормон стресса кортикорелин (кортикотропин-рилизинг-гормон, КРГ) активирует иммунные тучные клетки в твердой мозговой оболочке. Последняя также содержит периферические нервные волокна и кровеносные сосуды.

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После отмены алкоголя КРГ выделяется из гипоталамуса, затем проходит по периферическим кровеносным сосудам в твердую мозговую оболочку, где высвобождается из сосудов и связывается с рецептором MrgprB2. В тучные клетки поступает сигнал, они начинают продуцировать химические молекулы, которые вызывают различные симптомы, включая расширение кровеносных сосудов. Кроме того, также активируются периферические нервные волокна, начинающиеся в тройничном нерве, связанном с сенсорным восприятием. В результате эти стимулированные нейроны вызывают головную боль при абстиненции от алкоголя.

Открытие может лечь в основу разработки новых методов борьбы с похмельем или абстиненцией от употребления других психоактивных веществ.

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      Елена Апазиди
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