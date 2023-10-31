В Европе предупредили о начале новой гражданской войны

Венгерский историк Веспреми предрек Европе гражданскую войну из-за сектора Газа

Венгерский историк Ласло Бернат Веспреми допустил, что в Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он высказался в интервью порталу Index.hu.

Веспреми предупредил Западную и Северную Европу о начале новой гражданской войны. По его мнению, конфликт близится с угрожающей скоростью из-за сектора Газа. «Я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре», — отметил он.

Эксперт добавил, что антисемитские и антимусульманские акции, обладающие правы характером, могут происходить чаще в будущем. Из-за праворадикального терроризма исламисты способны активизироваться ради мести.

7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.