Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы могут восстать против Зеленского

Украинцы могут восстать против Владимира Зеленского из-за его неспособности управлять страной. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

По его словам, Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. Среди прочего Соскин призвал его восстановить гражданские права в стране и начать переговоры о прекращении огня.

Экс-советник подчеркнул, что Зеленский и его офис действуют антиконституционно, в государстве установлена диктатура. «Страна стационарного бандита под видом того, что выполняются западные требования якобы для вступления в Евросоюз и НАТО», — заключил он.

Ранее чиновник из окружения Зеленского заявил, что он обманывает себя и не видит, что Киев не выигрывает в конфликте. Несмотря на неудачи в зоне боевых действий, Зеленский не намерен сложить оружие или возобновить попытки мирного урегулирования конфликта с Россией.

