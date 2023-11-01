45-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа

Российская актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность без косметических средств на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость продемонстрировала лицо, на котором отсутствует макияж. При этом звезда надела белую блузку с необычными декоративными вставками на рукавах и теплый свитер в тон.

Кроме того, Толкалина примерила черное пальто-оверсайз и дополнила образ сумкой с длинным ремешком. Среди прочего, артистка распустила длинные прямые волосы.

В сентябре Толкалина снялась топлес. На размещенном снимке артистка предстала напротив зеркала с обнаженной грудью, которую прикрывала руками.