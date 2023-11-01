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15:19, 1 ноября 2023Культура

Асмус пожаловалась на попытавшегося лишить ее работы «ранимого друга»

Асмус пожаловалась на «ранимого друга», который попытался лишить ее работы

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на своего «ранимого друга», который попытался лишить ее работы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка не стала раскрывать имени приятеля, однако назвала его зависимым человеком, а также заявила, что не будет отвечать на его «беспомощные поступки». Асмус также пожелала другу выздоровления.

«Тут мог бы быть сторис про одного моего ранимого друга, который отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров», — написала звезда фильма «Текст».

По данным Spletnik, артистка может иметь в виду актера Александра Петрова, так как ранее у коллег произошел конфликт. Асмус раскритиковала решение Петрова разорвать отношения с ее подругой, артисткой Стасей Милославской, и жениться на девушке по имени Виктория после нескольких встреч с ней.

«R.I.P. Друг», — написала после этого Асмус в социальных сетях.

Ранее Стася Милославская в шутливой форме прокомментировала свадьбу Петрова.

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      Анастасия Астахова
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