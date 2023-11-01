Асмус пожаловалась на попытавшегося лишить ее работы «ранимого друга»

Асмус пожаловалась на «ранимого друга», который попытался лишить ее работы

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на своего «ранимого друга», который попытался лишить ее работы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка не стала раскрывать имени приятеля, однако назвала его зависимым человеком, а также заявила, что не будет отвечать на его «беспомощные поступки». Асмус также пожелала другу выздоровления.

«Тут мог бы быть сторис про одного моего ранимого друга, который отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров», — написала звезда фильма «Текст».

По данным Spletnik, артистка может иметь в виду актера Александра Петрова, так как ранее у коллег произошел конфликт. Асмус раскритиковала решение Петрова разорвать отношения с ее подругой, артисткой Стасей Милославской, и жениться на девушке по имени Виктория после нескольких встреч с ней.

«R.I.P. Друг», — написала после этого Асмус в социальных сетях.

Ранее Стася Милославская в шутливой форме прокомментировала свадьбу Петрова.