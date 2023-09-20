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10:41, 20 сентября 2023Культура

Бывшая возлюбленная Петрова в шуточной форме прокомментировала его свадьбу

Бывшая возлюбленная Петрова Милославская шуточно прокомментировала его свадьбу

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Бывшая возлюбленная российского актера театра и кино Александра Петрова артистка Стася Милославская в шутливой форме прокомментировала свадьбу звезды фильма «Текст». Соответствующий комментарий актриса оставила под своей публикацией в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из коллег артистки написал под ее фотографией: «Вот бы случайно встретить вас на улице», на что Милославская ответила: «Но только при условии, что вы из полной семьи!»

Именно об этом 34-летний Петров рассказал в публикации, которая была посвящена его женитьбе с 22-летней Викторией Антоновой. Тогда актер сообщил, что случайно познакомился с будущей женой на улице, а спустя несколько встреч пара решила сыграть свадьбу.

«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга», — писал артист.

Ранее в сети появилась информация, что Милославская не знала о предстоящей свадьбе возлюбленного. По данным Telegram-канала «Антиглянец», актриса узнала о том, что больше не состоит в отношениях с артистом, за три минуты до того, как он опубликовал фотографии с женой из ЗАГСа.

Милославская и Петров состояли в отношениях на протяжении четырех лет. В одном из интервью артистка упоминала, что хочет выйти замуж.

Ранее стало известно об актерском прошлом молодой жены Александра Петрова.

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    Анастасия Астахова
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