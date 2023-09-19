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12:30, 19 сентября 2023Культура

Стало известно об актерском прошлом молодой жены Александра Петрова

Молодая жена Александра Петрова выступала в театре и работала моделью

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Стало известно об актерском прошлом 22-летней жены 34-летнего российского артиста Александра Петрова. Об этом сообщает Voice.

По данным издания, еще в 2017 году Виктория Антонова размещала свою анкету на сервисе кастингов как начинающая актриса. В своем профиле девушка упоминала, что занималась модельной карьерой, участвовала в театральной постановке студии «Вечерний звон», окончила музыкальную школу и хочет сняться в новом проекте.

Помимо этого, в списках абитуриентов Щепкинского театрального училища числится девушка с идентичными ФИО.

При этом сам Петров заявлял, что его супруга никак не связана с творческой профессией: «Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив».

О женитьбе артиста стало известно 15 сентября. Петров сообщил, что они с Викторией случайно познакомились на улице и спустя несколько встреч поженились.

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    Анастасия Астахова
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