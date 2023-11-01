Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:44, 1 ноября 2023Экономика

Биткоину пообещали рост до 150 тысяч долларов

Аналитик Гаутам Чугани: биткоин вырастет до 150 тысяч долларов к 2025 году
СюжетКурс биткоина:

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

Биткоину пообещали рост стоимости до 150 тысяч долларов. Такого показателя он может достичь к 2025 году, считает аналитик компании Bernstein Гаутам Чугани. Его мнение опубликовано в материале CNBC.

Согласно презентации компании, одобрение биткоина-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США должно произойти к началу 2024 года. Сейчас стоимость биткоина на торгах составляет порядка 34 тысяч долларов. Своего рекорда этот показатель достигал в ноябре 2021 года, оказавшись на уровне более 67 тысяч долларов.

Связанные с биткоином биржевые ETF-фонды смогут вместить в себя до 10 процентов всех объемов цифрового золота, считают в Bernstein. Одобрение ETF, по мнению аналитиков, сделает его более доступным для рядовых инвесторов. Сейчас единственный похожий продукт, представленный на рынке — Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Он открывает инвесторам доступ к биткоину через фонд, торгующийся на бирже.

Материалы по теме:
Что такое технология блокчейн? Как она работает и каковы ее особенности
Что такое технология блокчейн?Как она работает и каковы ее особенности
4 сентября 2022
«Извините, я облажался» Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
«Извините, я облажался»Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
16 ноября 2022

Прогноз опубликован в контексте анализа работы ряда фирм, связанных с майнингом. Следующий халвинг биткоина, ожидаемый в апреле 2024 года, может принести майнерам увеличенную прибыль, полагает Чугани.

Ранее курсу биткоина предрекли увеличение до исторического максимума. В ближайшие два-три года его стоимость может достигнуть 70 тысяч долларов, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. В долгосрочной перспективе биткоин является перспективным вложением, считает он.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон приехал на переговоры в Казахстан. Почему президент Франции решил обратиться к одному из союзников России?

      Массовое отравление кадетов произошло в Подмосковье

      Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

      Россиянам откроют доступ к уникальному контенту

      Педагог российского детсада уволилась из-за находки в бантике воспитанницы

      Парикмахер назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки

      В высказывании президента Грузии нашли фашизм

      Российские контрактники признались в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Что толкнуло их на преступление?

      Названы выдающие проблемы с психикой привычки в еде

      Расправившегося с 23-летней медсестрой вагнеровца помиловали за участие в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости