Биткоину пообещали рост до 150 тысяч долларов

Аналитик Гаутам Чугани: биткоин вырастет до 150 тысяч долларов к 2025 году

Биткоину пообещали рост стоимости до 150 тысяч долларов. Такого показателя он может достичь к 2025 году, считает аналитик компании Bernstein Гаутам Чугани. Его мнение опубликовано в материале CNBC.

Согласно презентации компании, одобрение биткоина-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США должно произойти к началу 2024 года. Сейчас стоимость биткоина на торгах составляет порядка 34 тысяч долларов. Своего рекорда этот показатель достигал в ноябре 2021 года, оказавшись на уровне более 67 тысяч долларов.

Связанные с биткоином биржевые ETF-фонды смогут вместить в себя до 10 процентов всех объемов цифрового золота, считают в Bernstein. Одобрение ETF, по мнению аналитиков, сделает его более доступным для рядовых инвесторов. Сейчас единственный похожий продукт, представленный на рынке — Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Он открывает инвесторам доступ к биткоину через фонд, торгующийся на бирже.

Прогноз опубликован в контексте анализа работы ряда фирм, связанных с майнингом. Следующий халвинг биткоина, ожидаемый в апреле 2024 года, может принести майнерам увеличенную прибыль, полагает Чугани.

Ранее курсу биткоина предрекли увеличение до исторического максимума. В ближайшие два-три года его стоимость может достигнуть 70 тысяч долларов, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. В долгосрочной перспективе биткоин является перспективным вложением, считает он.