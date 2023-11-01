Британец захотел увидеть самую западную точку России и был выдворен из страны

Суд в Калининградской области постановил выдворить британского туриста из России

Британского туриста принудительно выдворят из России за проникновение в пограничную зону без пропуска. Соответствующее постановление принял Балтийский городской суд, о нем сообщается в официальном Telegram-канале Калининградского областного суда.

В источнике сказано, что британец находился на побережье Балтийского моря в районе мыса Дуга Балтийской косы, то есть в пограничной зоне, не имея при себе соответствующего разрешения. Уточняется, что этим действием он нарушил закон «О государственной границе Российской Федерации».

В суде турист объяснил, что просто хотел увидеть самую западную точку страны. При этом он полностью признал свою вину и сделал выводы. Тем не менее действия туриста квалифицировали как «нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения, совершенные иностранным гражданином в пограничной зоне».

Теперь иностранца обяжут оплатить штраф в размере 500 рублей и принудительно выдворят из страны.

Ранее сообщалось, что суд в Южно-Сахалинске назначил штраф в размере 50 тысяч рублей с выдворением за пределы России на 70 лет иностранцу по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Уточняется, что он хотел использовать их для незаконной добычи морских биологических ресурсов.