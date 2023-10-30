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11:43, 30 октября 2023Силовые структуры

Иностранца выдворили из России за попытку узнать гостайну у пограничника

На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

Суд в Южно-Сахалинске назначил штраф в размере 50 тысяч рублей с выдворением за пределы России на 70 лет иностранцу по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

Его признали виновным по части 1 статьи 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).

По данным следствия, мужчина 1993 года рождения планировал подкупить сотрудника пограничного управления для получения сведений о расстановке сил охраны государственной границы и порядке их применения. Секретные данные он хотел использовать для незаконной добычи морских биологических ресурсов.

Ранее в Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине данные о защитных сооружениях Крыма.

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      Олеся Мицкевич
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