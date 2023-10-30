Силовые структуры
ФСБ задержала россиянина за госизмену
ФСБ задержала мужчину, передававшего Украине данные о защитных сооружениях Крыма
В Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине данные о защитных сооружениях Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте 2023 года фигурант осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. Однако он собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ).
По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанный находится в СИЗО.
Ранее стало известно, что в Белгородской области ФСБ задержала пытавшегося уехать воевать за ВСУ мужчину.
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