ФСБ задержала россиянина за госизмену

ФСБ задержала мужчину, передававшего Украине данные о защитных сооружениях Крыма

В Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине данные о защитных сооружениях Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте 2023 года фигурант осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. Однако он собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанный находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Белгородской области ФСБ задержала пытавшегося уехать воевать за ВСУ мужчину.

