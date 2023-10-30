Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:50, 30 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за госизмену

ФСБ задержала мужчину, передававшего Украине данные о защитных сооружениях Крыма

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине данные о защитных сооружениях Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте 2023 года фигурант осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. Однако он собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанный находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Белгородской области ФСБ задержала пытавшегося уехать воевать за ВСУ мужчину.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана заявил о причастности Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

      Моргенштерн раскрыл подробности знакомства с Павлом Дуровым

      «Одноклассники» масштабно обновились

      Бывший премьер Украины рассказал о серьезных проблемах ВСУ с медикаментами

      Глава Дагестана прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков

      Спикер Палаты представителей США предпочел помощь Израилю поддержке Украины

      В Петербурге годовалый ребенок добрался до недопитого пива и попал в реанимацию

      Россиян сняли с рейса иностранного самолета из-за нехватки мест

      ФСБ задержала россиянина за госизмену

      Производителя автомобиля Aurus поддержат за счет «Газпрома»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости