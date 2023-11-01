Дачникам назвали пользу червивых грибов

Агроном Коврижных рекомендовала использовать червивые грибы в качестве удобрения

Дачникам рекомендовали использовать собранные в лесу червивые грибы в качестве подкормки. Такой совет в разговоре с изданием «БелНовости» дала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Для приготовления подкормки эксперт посоветовала измельчить червивые грибы и высыпать их в ведро, залив водой. Соотношение объема массы грибов и воды должно быть равным, отметила эксперт. Дачникам рекомендуется подождать сутки, затем пропустить получившуюся жидкость через фильтрующую поверхность и разбавить чистой водой.

На получившееся удобрение положительно реагируют почти все огородные и садовые культуры. Из него растения смогут получить многие необходимые питательные компоненты. Подкормка идеально подойдет для малины, смородины и крыжовника. Коврижных рекомендовала поливать кустарники под корень так, чтобы каждое растение получило не более трех литров удобрения.

Ранее эксперт напомнила дачникам, что грядки для посадки помидоров нужно готовить осенью. В этом случае почва успеет пропитаться полезными веществами. Коврижных посоветовала удобрять посадки перепревшим компостом или перегноем.