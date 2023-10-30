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17:20, 30 октября 2023Среда обитания

Дачникам напомнили о подготовке грядок для посадки помидоров

Агроном Коврижных: готовить грунт перед посадкой томатов нужно с осени

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Готовить грунт перед посадкой помидоров нужно с осени, чтобы почва успела пропитаться полезными веществами. Этапы подготовки грядок под эту садовую культуру в разговоре с «Белновостями» напомнила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

В открытом грунте сажать помидоры рекомендуется после чеснока или лука, а удобрять — перепревшим компостом или перегноем. Ведра перегноя хватит на квадратный метр. Из минеральных удобрений под перекопку можно внести суперфосфат и доломитку. Накрыть грядки можно здоровой листвой, соломой или агроволокном, рассказала Коврижных.

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В теплице лучше всего высаживать томаты после огурцов. Органические удобрения дачники могут вносить по собственному усмотрению. Под перекопку подойдут доломитовая мука и суперфосфат, а весной — азотные добавки.

При подготовке грунта нельзя забывать и об удалении сорняков. К примеру, справиться с ними дачникам поможет водочный раствор. Первый рецепт ускоряет рост сорной травы и потребует лишь пару прополок. Он состоит из 150 граммов водки и литра воды. Второй раствор сорняки сушит и готовится в пропорции 30 граммов водки на пол-литра воды с добавлением пары капель средства для мытья посуды.

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      Виктория Клабукова
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