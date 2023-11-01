Раскрыта причина вымирания динозавров

Nature Geoscience: загрязнение атмосферы пылью привело к исчезновению динозавров

Ученые Брюссельского свободного университета в Бельгии раскрыли причину исчезновения динозавров, доказав, что падение астероида 65 миллионов лет назад привело к фатальному загрязнению атмосферы пылью и импактной зиме. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Результаты исследования подтверждают старую гипотезу, что динозавры вымерли в результате уменьшения поступления солнечного света из-за пыли. Однако в последние годы стала популярной гипотеза, что импактная зима была вызвана серой или сажей от глобальных лесных пожаров. Многие исследователи считали, что частицы пыли имели слишком крупные размеры, чтобы долго оставаться в атмосфере.

В новой работе ученые смогли измерить частицы пыли, которые, как предполагается, образовались сразу после удара астероида. Образцы были найдены в древних озерных отложениях на участке Танис в штате Северная Дакота. Размеры частиц лежали в диапазоне от 0,8 до 8 микрометров.

Мелкая силикатная пыль из измельченной ударом породы оставалась бы в атмосфере в течение 15 лет, снижая глобальную температуру до 15 градусов по Цельсию. Климатические модели показали, что пыль должна была сыграть большую роль в массовом вымирании, вызвав катастрофическое снижение фотосинтеза как минимум на год.