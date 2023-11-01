Ингушская актриса получила звание народной артистки России

Актриса из Ингушетии Яндиева получила звание народной артистки России

Актрисе из Ингушетии Тамаре Яндиевой присвоено звание народной артистки Российской Федерации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «Тамара Яндиева – это живая легенда, самая яркая и талантливая ингушская актриса, самобытная певица, давно известная не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Она создала много запоминающихся образов в кино и театре», — написал Калиматов.

Глава Ингушетии поздравил артистку и пожелал ей дальнейших творческих успехов. По его словам, Яндиева заслужила награду многолетней культурной деятельностью, большим трудом и любовью к своей профессии и народному творчеству.