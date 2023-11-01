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18:29, 1 ноября 2023Наука и техника

Излучение от телефонов признали вредным для спермы

Fertility and Sterility: излучение от телефонов снизило качество спермы

Фото: Unsplash

Команда европейских ученых из Женевского университета (UNIGE) в сотрудничестве со Швейцарским институтом тропиков и общественного здравоохранения (Swiss TPH) признала электромагнитное излучение, испускаемое мобильными телефонами, вредным для качества спермы. Выводы исследования опубликованы в журнале Fertility and Sterility.

Авторы проанализировали собранные в период с 2005 по 2018 год данные почти трех тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Испытуемых попросили ответить в анкете на вопросы, касающиеся их образа жизни, общего состояния здоровья, частоты использования телефонов, а также того, куда они клали устройства, когда ими не пользовались.

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Результаты показали связь между частым использованием смартфонов и более низкой концентрацией сперматозоидов. Cредняя концентрация сперматозоидов была значительно выше в группе мужчин, которые пользовались телефоном не чаще одного раза в неделю (56,5 миллиона/миллилитр) по сравнению с мужчинами, которые держали в руках устройство более 20 раз в день (44,5 миллиона/миллилитр). Таким образом, разница в качестве спермы между частыми и редкими пользователями мобильных телефонов составляет около 21 процента.

Примечательно, что анализ показал, что местонахождение телефона (например, в кармане брюк) статистически не оказывало особого влияния на воздействие. Однако выборка людей, которые не носили телефон слишком близко к телу, была небольшой, поэтому сделать окончательные выводы на данный момент сложно. Кроме того, на точность работы влияет метод его проведения. Так, данные собирались с помощью самоопроса испытуемых. На данный момент инициировано новое исследование, которое позволит сформировать обоснованные выводы по этому вопросу.

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      Елена Апазиди
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