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10:16, 1 ноября 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Мосс вышла в свет с голой грудью

Фото: Neil Mockford / Ricky Vigil M / GC Images / Getty Images

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти вышла в свет в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

25-летняя манекенщица появилась на вечеринке в честь Хеллоуина, которая проходила в Лондоне. Для мероприятия девушка выбрала оголяющее грудь кожаное платье длины мини с цепями. Знаменитость наклеила на соски специальные накладки, а также дополнила образ сетчатыми чулками на подтяжках и лакированными сапогами. Кроме того, она накинула на плечи пушистое пальто и взяла клатч, украшенный паутиной.

Вдобавок визажисты сделали модели макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на ее губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в тугой высокий хвост.

В октябре Лотти Мосс также была замечена еще на одной вечеринке в честь Хеллоуина в откровенном образе. Тогда манекенщица примерила прозрачный комбинезон, усыпанный блестящими пайетками.

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      Карина Черных
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