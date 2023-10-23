Младшая сестра Кейт Мосс пришла на вечеринку в прозрачном наряде без белья

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти пришла на вечеринку в честь Хеллоуина в откровенном наряде без белья и привлекла внимание фотографов. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Daily Mail.

Для мероприятия 25-летняя манекенщица примерила прозрачный комбинезон, усыпанный блестящими пайетками. При этом девушка дополнила свой образ белыми крыльями и золотистыми туфлями на массивной подошве. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и продемонстрировала публике обнаженную грудь.

Также визажисты сделали Мосс сияющий макияж на глазах и накрасили губы коричневой помадой. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в расслабленные локоны.

Ранее Лотти Мосс также появилась на вечеринке Glamour Women of the Year в откровенном наряде. Тогда манекенщица вышла на ковровую дорожку в мини-платье с цветочным принтом, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенную грудь. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, а в качестве обуви выбрала босоножки на каблуках.