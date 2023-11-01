Москвичей предупредили о резком потеплении

Синоптик Вильфанд: москвичей ждет несколько сумасшедше теплых дней в ноябре

Погода в российской столице 1 ноября будет необычно теплой, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

По данным специалиста, «сумасшедше теплая погода» установится в среду — воздух прогреется до плюс 11 — плюс 14 градусов. Вильфанд подчеркнул, что температура приблизится или даже побьет рекорд для этого дня, но в остальные дни на этой неделе будет чуть прохладнее.

Так, в четверг, 2 ноября, прогнозируется до ожидается восемь градусов тепла, в пятницу — до плюс семи 7, а в субботу до плюс восьми. Однако в воскресенье, 5 ноября, «сумасшедше теплая погода» вернется — температура в столице повыситься до плюс 13 градусов, а в понедельник, 6-го — до плюс 15.