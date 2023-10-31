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12:34, 31 октября 2023Среда обитания

Москвичи пережили «сумасшедшую» ночь

Вильфанд: ночью в Москве наблюдалась аномально высокая температура

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В ночь на 31 октября в Москве наблюдалась нетипично высокая температура воздуха. О том, что жители столицы пережили аномальное тепло в темное время суток, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «РБК».

«Температура ночью была просто сумасшедшая. Чуть позже 12 часов она достигала плюс 9,2 градуса. Есть такое понятие — аномальный ход температуры, когда температура повышается в то время, как по солнечному ходу она должна понижаться. С полудня вчера она повышалась до вечера, до полуночи, и только сейчас она в районе 7-8 градусов», — рассказал эксперт.

Вильфанд добавил, что днем температура в Москве будет держаться в районе 8-10 градусов тепла — на шесть градусов выше нормы. Как отметил синоптик, такая погода характерна для первых пяти дней октября.

Ранее москвичам пообещали рекордно теплую ночь на 1 ноября. Согласно прогнозам, столбики термометра поднимутся до плюс 7-9 градусов.

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      Александра Качан
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