Мужчины и женщины вспомнили самые смешные фразы партнеров во время секса
Женщины и мужчины — пользователи форума Reddit рассказали о самых смешных, на их взгляд, фразах, которых их партнеры произносили во время секса. Забавные реплики они вспомнили в разделе AskReddit.
По словам одной из пользовательниц, ее партнер однажды перепутал ее с собой во время страстного шепота.
Он сказал мне кончить в его киску. Хотел сказать, что сделает это в мою, но был слишком возбужден и все перепутал
Еще один комментарий оставила девушка, столкнувшаяся с забавной ситуацией в постели, когда заплела две косички.
Находясь сзади, он схватился за них как за вожжи и шепнул в ухо: «Я оседлаю тебя как лошадь». Он пытался быть сексуальным, но я не могла воспринять фразу всерьез и ответила «Игого!» своим лучшим лошадиным голосом. Настрой на секс это сбило, но я здорово похохотала
Мужчина, который однажды провел вечер со своей девушкой в шиномонтажке, накачивая лопнувшую шину, также поделился своим опытом.
Мы вернулись домой и приступили к делу. Посреди процесса я схватил ее за волосы, притянул к себе и хотел сказать что-нибудь горячее и чувственное, но слегка не подрассчитал и сексуально прорычал: «Твои волосы пахнут шинами»
Ранее мужчины рассказали на Reddit о необычных, на их взгляд, особенностях пенисов. Один из комментаторов обратил внимание желающих увеличить пенис мужчин на то, что в основании органа есть связка, которая важна для стабильной эрекции.