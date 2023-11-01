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05:04, 1 ноября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили самые смешные фразы партнеров во время секса

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины — пользователи форума Reddit рассказали о самых смешных, на их взгляд, фразах, которых их партнеры произносили во время секса. Забавные реплики они вспомнили в разделе AskReddit.

По словам одной из пользовательниц, ее партнер однажды перепутал ее с собой во время страстного шепота.

Он сказал мне кончить в его киску. Хотел сказать, что сделает это в мою, но был слишком возбужден и все перепутал

Ecstatic_Campaign_31пользовательница Reddit

Еще один комментарий оставила девушка, столкнувшаяся с забавной ситуацией в постели, когда заплела две косички.

Находясь сзади, он схватился за них как за вожжи и шепнул в ухо: «Я оседлаю тебя как лошадь». Он пытался быть сексуальным, но я не могла воспринять фразу всерьез и ответила «Игого!» своим лучшим лошадиным голосом. Настрой на секс это сбило, но я здорово похохотала

HamMcKпользовательница Reddit
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Мужчина, который однажды провел вечер со своей девушкой в шиномонтажке, накачивая лопнувшую шину, также поделился своим опытом.

Мы вернулись домой и приступили к делу. Посреди процесса я схватил ее за волосы, притянул к себе и хотел сказать что-нибудь горячее и чувственное, но слегка не подрассчитал и сексуально прорычал: «Твои волосы пахнут шинами»

ballercaustпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали на Reddit о необычных, на их взгляд, особенностях пенисов. Один из комментаторов обратил внимание желающих увеличить пенис мужчин на то, что в основании органа есть связка, которая важна для стабильной эрекции.

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      Александра Лисица
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