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08:31, 23 октября 2023Забота о себе

Мужчины перечислили забавные факты о своих пенисах

Фото: Unsplash

Мужчины — пользователи форума Reddit рассказали о необычных, на их взгляд, особенностях пенисов. Забавные факты о репродуктивном органе они перечислили в разделе AskReddit.

Один из комментаторов обратил внимание желающих увеличить пенис мужчин на то, что в основании органа есть связка, которая важна для стабильной эрекции.

Некоторые люди по глупости своей срезают ее, потому что так можно добавить пенису несколько сантиметров длины. Но без этой связки он просто будет болтаться. Не делайте так

phatcat9000пользователь Reddit

Еще один мужчина, который сказал, что у него небольшой член, рассказал о необычном минусе этого размера.

Маленький пенис, будучи в покое, доставляет неудобство при ходьбе, его постоянно нужно поправлять. Нет, мы не играем с ним, мы его поправляем, потому что в покое это очень надоедливый придаток

ToadBearMasterпользователь Reddit
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Кроме того, мужчины предостерегли коллег от использования колец для поддержания эрекции.

Кровь приливает к члену довольно легко, а ее обратный отток — совсем другое дело. Не носите твердых колец для эрекции. Весело, пока член не распухнет и не побагровеет

Grimsleyпользователь Reddit

Ранее рользователи форума Reddit рассказали о поступавших им предложениях секса, которые они считают самыми неожиданными. Один из мужчин назвал таким предложение интимной связи от бывшей начальницы.

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      Александра Лисица
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