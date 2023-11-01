На Украине предъявили очередное обвинение бывшему премьеру Азарову

Офис генпрокурора Украины предъявил очередное обвинение экс-премьеру Азарову

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, занимавшему этот пост в 2010-2014 годах, было предъявлено новое обвинение. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики.

В ведомстве отметили, что экс-премьера обвиняют в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя в стране, а также в оправдании действий России.

В октябре Азарову предъявили обвинение в госизмене и покушении на территориальную целостность Украины. В частности, его обвиняют в создании Telegram-канала, где, по данным офиса генпрокурора республики, размещались «публикации пропагандистского характера (...), которые формируют в обществе антиукраинские настроения». Решение о заочном аресте Азарова было принято судом в Киеве в октябре 2021 года.