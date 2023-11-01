На Украине рассказали о превращении бойцов в «добычу» для российской авиации

Kyiv Independent: бойцы ВСУ стали добычей для российской авиации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не способны бороться с российской авиацией. На это указало издание Kyiv Independent.

Газета отмечает, что из-за нехватки в ВСУ собственной авиации бойцы ежедневно становятся добычей для планирующих авиабомб. Полковник ВСУ в отставке Сергей Кивлюк подтвердил, что российские самолеты наносят удары с «абсолютной безнаказанностью».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с 1 октября авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины. Всего же с начала специальной военной операции было уничтожено 515 самолетов, 253 вертолета и 8312 беспилотников противника.