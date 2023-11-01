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13:34, 1 ноября 2023Бывший СССР

В Закарпатье силовики провели обыски у мэра Ужгорода

«Страна.ua»: СБУ провела обыски у мэра Ужгорода Андреева

Фото: Felipe Dana / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у мэра Ужгорода Богдана Андреева, а также в городском совете. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местного журналиста Виталия Глаголу.

По информации журналиста, обыски связаны с незаконным выездом за границу отдельных депутатов и чиновников мэрии.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в масштабной коррупции, которая позорит страну. По его словам, сейчас украинский лидер пытается зачистить всю оппозицию в стране.

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      Александр Слабиев
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