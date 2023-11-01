Мужчина забил в мошонку два гвоздя по велению голоса в голове

Житель Туниса забил два гвоздя в мошонку по велению голоса, который он слышал у себя в голове. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина обратился к врачам с жалобой на боль в яичке только спустя два дня после произошедшего. Во время осмотра он признался, что забил два гвоздя в мошонку по приказу несуществующего человека. Медики провели обследование и выяснили, что один из гвоздей длиной шесть сантиметров пронзил мошонку пациента в двух местах.

Врачи сделали пострадавшему прививку от столбняка, удалили инфицированные ткани, тщательно очистили раны и извлекли инородные предметы. Яички и придатки яичка пациента не были повреждены. Мужчине, у которого ранее не было никаких психических расстройств, поставили диагноз шизофрения. По мнению психиатров, он навредил себе в состоянии бреда.

По словам врачей больницы, в которую обратился пострадавший, это первый случай, когда больной шизофренией пациент вводит какой-либо предмет в мошонку. «Пациенты с шизофренией обычно помещают какой-либо предмет в рот или прямую кишку, но случаев введения инородного тела в мошонку, по нашим сведениям, не было», — говорят медики.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи обнаружили десятки предметов в желудке мужчины. Медики диагностировали у пациента пикацизм — непреодолимое желание есть что-либо необычное и малосъедобное.