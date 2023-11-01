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09:57, 1 ноября 2023Мир

Немецкий бизнесмен осудил ЕС и США за помощь Украине

Немецкий бизнесмен Дотком осудил Евросоюз и США за бесполезную помощь Украине
Ким Дотком

Ким Дотком. Фото: Fiona Goodall / Getty Images

Немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (бывший Twitter) осудил Евросоюз (ЕС) и США за бесполезную помощь Украине.

Дотком подсчитал, что с января 2022 года западные страны передали Украине порядка 250 миллиардов евро. В будущем Киев должен получить еще 120 миллиардов, отметил бизнесмен.

«Россия может в любой момент сокрушить Украину. Однако они превратили страну в черную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище», — заключил Дотком.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки.

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      Варвара Кошечкина
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