Немецкий бизнесмен осудил ЕС и США за помощь Украине

Немецкий бизнесмен Дотком осудил Евросоюз и США за бесполезную помощь Украине

Немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (бывший Twitter) осудил Евросоюз (ЕС) и США за бесполезную помощь Украине.

Дотком подсчитал, что с января 2022 года западные страны передали Украине порядка 250 миллиардов евро. В будущем Киев должен получить еще 120 миллиардов, отметил бизнесмен.

«Россия может в любой момент сокрушить Украину. Однако они превратили страну в черную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище», — заключил Дотком.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки.