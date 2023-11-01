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15:45, 1 ноября 2023Ценности

Парикмахер назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки

Фото: Unsplash

Парикмахер-колорист Анастасия Салюткина назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка отметила удлиненное каре, каскадный боб и пикси. По ее словам, данные прически делают шею более изящной и освежают внешний вид в целом.

Кроме того, эксперт обратила внимание на каскадные стрижки и челки-шторки. В первом случае подобные прически придадут волосам объем и текстуру. Что касается челок, то они визуально вытягивают лицо и скрывают признаки старения кожи.

В октябре парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. Эксперт рассказала, что в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост. Вдобавок специалистка призвала в следующем году отказаться от горячих инструментов, в частности стайлеров, для создания причесок, а обратить внимание на укладки, сделанные на мокрые волосы с помощью кос или хвостов.

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      Мария Винар
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