Парикмахер назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки

Парикмахер-колорист Анастасия Салюткина назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка отметила удлиненное каре, каскадный боб и пикси. По ее словам, данные прически делают шею более изящной и освежают внешний вид в целом.

Кроме того, эксперт обратила внимание на каскадные стрижки и челки-шторки. В первом случае подобные прически придадут волосам объем и текстуру. Что касается челок, то они визуально вытягивают лицо и скрывают признаки старения кожи.

В октябре парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. Эксперт рассказала, что в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост. Вдобавок специалистка призвала в следующем году отказаться от горячих инструментов, в частности стайлеров, для создания причесок, а обратить внимание на укладки, сделанные на мокрые волосы с помощью кос или хвостов.