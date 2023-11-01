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07:53, 1 ноября 2023Россия

Под Москвой дети массово отравились в училище

В подмосковных Луховицах дети-студенты массово отравились в училище

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В подмосковных Луховицах дети-студенты массово отравились в училище. Об этом сообщили в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В ведомстве пояснили, что речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной версии, дети могли плохо себя почувствовать из-за ротавирусной инфекции.

Откуда несовершеннолетние студенты могли заразиться ею, предстоит выяснить экспертам. Следователи назначили осмотр училища, а также стали допрашивать руководство и учащихся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе с суши и пиццей.

Специалисты взяли в кафе пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей и дезинфекционных растворов, а персонал отправили на обследования. Деятельность пищеблока временно приостановили.

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      Анна Щербакова
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