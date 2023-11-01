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13:34, 1 ноября 2023Среда обитания

Повышенный спрос на микрожилье объяснили

RuNews24: спрос на микрожилье растет из-за его доступности для покупателей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Повышение спроса на квартиры площадью до 30 метров — в Москве на 30 процентов, а в Санкт-Петербурге на 50 процентов — связано с доступностью такого жилья для максимума покупателей в условиях роста цен и увеличения требований к первоначальному взносу на ипотеку, рассказали опрошенные журналистами RuNews24 эксперты.

По словам руководителя по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, сейчас для некоторых этот вариант становится единственно доступным на рынке. Управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко объяснил, что покупка микрожилья, как и в случае с квартирами большего размера, дает возможность оформить прописку и положенные жителям льготы. При этом предполагаются ощутимо меньшие расходы на ремонт, что также сказывается на общих затратах на квадратный метр.

К другим преимуществам небольших квартир относят минимизацию налоговых и коммунальных платежей из-за маленькой площади жилья.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России предложение в сегменте однокомнатных квартир и студий с небольшой площадью увеличилось на 55 процентов. Чаще всего подобное жилье располагается в бывших общежитиях, где прошла реконструкция или ремонт. При этом на столичном рынке его средняя цена за год снизилась на 1,6 процента, до 6,2 миллиона рублей.

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      Дмитрий Воронин
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