Раскрыт простой рецепт популярного на Сахалине и Курилах деликатеса

Гид Ризнич порекомендовала тушить папоротник с луком, чесноком и соевым соусом

В сети раскрыли простой рецепт папоротника, который признан популярным на Сахалине и Курильских островах деликатесом. Соответствующей информацией поделилась гид Оксана Ризнич в Telegram.

В первую очередь экскурсовод рекомендует обжарить на сковороде лук, добавить к нему разрезанные пополам стебли папоротника и залить их водой. Некоторое время смесь необходимо протушить под крышкой на среднем огне, а затем добавить немного соевого соуса и измельченный чеснок.

«Курилы до определенного момента были местом, где папоротник был, а корейцев не было. Поэтому курильский дежурный вариант папоротника незамысловат, как макароны», — отметила Ризнич в комментарии к посту.

Жители Сахалинской области особо ценят три вида папоротника — орляк, осмунд и страусиное перо. Готовят его, как правило, следующим образом: молодой, сушеный или соленый папоротник замачивают минимум на сутки, затем его варят или жарят, а впоследствии тушат с луком, перцем, соевым соусом и растительным маслом. Также в блюдо можно добавить кунжут.

Ранее в сети появилось фото так называемого «бургера по-кунаширски». На размещенном кадре был запечатлен разрезанный пополам сэндвич с начинкой из морских гребешков. Гребешок является одним из главных лакомств на Курильских островах, он в обилии водится как на юге Сахалинской области, так и на севере.