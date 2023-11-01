В части регионов России начался новый этап призыва в армию

В районах Крайнего Севера ряда регионов России 1 ноября начался осенний призыв

В районах Крайнего Севера ряда регионов России 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах (ВС) страны. Это следует из информации, опубликованной на сайте Министерства обороны.

С 1 ноября служить отправятся призывники из приравненных к Крайнему Северу районов Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Камчатского, Пермского и Красноярского краев, а также Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей.

По всей стране осенний призыв начался в свою традиционную дату — 1 октября. А новый этап призывной кампании, который начинается месяц спустя на Крайнем Севере, связан со сложностями доставки призывников с места службы в летний период — не во всех северных районах есть автомобильные и железные дороги.

Согласно указу президента России Владимира Путина, в ходе текущей призывной кампании планируется направить на срочную службу 130 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.