Россиянин перевозил в прицепе 21 килограмм конопли и попался

В Крыму ДПС задержала мужчину, который перевозил в прицепе 21 килограмм конопли

В Крыму автоинспекторы задержали 36-летнего жителя Симферополя, в прицепе которого обнаружили 21 килограмм конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Машину задержанного остановили на дороге Симферополь — Николаевка около села Дубки для проверки груза и документов. Во время осмотра кузова силовики нашли в нем части растений со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это кусты конопли общим весом 21 килограмм.

Обвиняемый рассказал, что утром возле дома нашел эти кусты, погрузил их в машину и решил отвезти в поле, чтобы там уничтожить.

Ранее в деревне Сологубовка Ленинградской области задержали 65-летнего местного жителя, который выращивал в доме наркотические растения.