Российская армия отразила массированную ракетную атаку ВСУ на Крым

Сальдо: над Херсонской областью сбиты семь летевших на Крым ракет ВСУ

Российская армия отразила массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов, летевших на Крым», — сообщил он.

По его словам, большинство ракет были уничтожены в воздухе, две сдетонировали в пустынном районе на Арабатской стрелке. «Враг не пройдет!» — написал Сальдо.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ за сутки потеряли 150 человек под Работино на запорожском направлении. Кроме того, противник потерял пять боевых бронированных машин, две гаубицы и шесть пикапов.