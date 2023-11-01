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13:12, 1 ноября 2023Бывший СССР

Российская армия отразила массированную ракетную атаку ВСУ на Крым

Сальдо: над Херсонской областью сбиты семь летевших на Крым ракет ВСУ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российская армия отразила массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов, летевших на Крым», — сообщил он.

По его словам, большинство ракет были уничтожены в воздухе, две сдетонировали в пустынном районе на Арабатской стрелке. «Враг не пройдет!» — написал Сальдо.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ за сутки потеряли 150 человек под Работино на запорожском направлении. Кроме того, противник потерял пять боевых бронированных машин, две гаубицы и шесть пикапов.

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      Алевтина Запольская
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