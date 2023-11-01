Российские полицейские пытали мужчину ради признательных показаний

В Курганской области полицейские пытали мужчину, требуя сознаться в поджоге сена

В Курганской области полицейские пытали мужчину, требуя признаться в поджоге стога сена у индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло 20 сентября. Ранее судимого жителя Далматовского района доставили в отделение полиции по подозрению в поджоге сена бизнесмена из села Брюхановка. Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов мужчина пояснил, что невиновен, после чего подвергся избиениям по различным частям тела с их стороны.

Позже невиновность подозреваемого подтвердила экспертиза, а следователи возбудили уголовное о превышении должностных полномочий с применением пытки. Подозреваемых в этом деле пока нет, уточняет Baza.